Jovem de 20 anos é morto durante briga entre grupos de bate-bolas na Zona Norte do Rio - Divulgação

Jovem de 20 anos é morto durante briga entre grupos de bate-bolas na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 17/01/2022 14:39

Rio - Um jovem, identificado como Lucas Candido da Conceição da Silva, 20 anos, foi morto a facadas durante uma briga entre grupos rivais de bate-bolas, na madrugada desta segunda-feira, na Rua João Vicente, em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio. Um outro jovem, que não teve a identidade divulgada, também ficou ferido. Ambos foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionadas para controlar um tumulto durante um evento na Rua João Vicente, esquina com Rua Cataguases, em Oswaldo Cruz. Os PMs precisaram usar armamento de menor potencial ofensivo para dispersar os envolvidos. Posteriormente, a unidade foi informada sobre a entrada de dois homens, que estariam na confusão, no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um deles não resistiu aos ferimentos.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que os integrantes dos grupos de bate-bolas se desentendem.

Vídeo mostra confusão entre grupos de bate-bolas que deixou um jovem de 20 anos morto em Oswaldo Cruz.



: Divulgação#ODia pic.twitter.com/gEy2qk53kg — Jornal O Dia (@jornalodia) January 17, 2022

O encontro entre um grupo de bate-bola estava programado para acontecer às 15h deste domingo (16). Um dos componentes chegou a publicar nas redes sociais uma mensagem fazendo a convocação: "Rapaziada, venho aqui comunicar que domingo agora vai rolar nossa reunião às 15h. Obrigatório a presença de todos componentes, carnaval tá em cima, então é para todos os componentes aparecerem. A tropa é rua".

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime. Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro de Lucas Candido.

Relembre

O confronto entre grupos rivais de bate-bolas é uma ação recorrente em datas próximas ao carnaval. Em março de 2019, por exemplo, duas pessoas ficaram mortas e outras seis baleadas durante um tiroteio envolvendo grupos rivais , também na Zona Norte. O adolescente Kauan Ramiro Antonio, de 14 anos, e Geres Francisco Gregório Neto, de 39, foram atingidos na cabeça e tiveram morte cerebral.

As vítimas não estavam envolvidas na confusão. Segundo Claudio Roberto, que estava no local na hora da confusão, Kauan estava catando latinhas quando foi atingido. Já o agente penitenciário Diego Oliveira dos Santos, baleado no peito, estava confraternizando com a família e amigos, de acordo com a testemunha.