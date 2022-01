O Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Divulgação

O Hospital Estadual Alberto Torres, em São GonçaloDivulgação

Publicado 17/01/2022 20:28 | Atualizado 17/01/2022 20:34

Rio - A Comissão de Investigação de óbitos da Secretaria de Estado de Saúde vai participar de investigação sobre morte de bebê, de 4 meses, diagnosticado com covid-19, em São Gonçalo, nesta segunda-feira. A criança estava internada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, desde o último dia 14, quando deu entrada na unidade com febre, dificuldade para respirar e baixa oxigenação. A bebê pode ser a 52ª criança vítima do vírus no Estado do Rio.



De acordo com a direção do HEAT, a menina chegou na unidade transferida do município de Magé. Ela tinha cardiopatia congênita grave. No mesmo dia em que deu entrada no hospital de São Gonçalo, a pequena testou positivo para covid-19, teve seu quadro agravado ao longo do final de semana, vindo a falecer nesta segunda-feira, às 7h30.

A morte por covid-19 ainda será avaliada pela comissão da secretaria de Saúde do Estado. O órgão dará apoio ao município de São Gonçalo na investigação do óbito.

Levantamento

Até o último sábado, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrava, desde o início da pandemia, até o último balanço, divulgado neste domingo, 51 mortes de crianças entre 5 e 11 anos por covid-19 e 27.429 casos confirmados da doença no estado. Do total de óbitos, 62,7% foram computados na capital: 32 vítimas.

O município do Rio tem atualmente 12 crianças internadas por covid, duas delas em estado grave. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. As internações pela doença na cidade dispararam desde o início do ano: são mais de 450 pacientes com a forma grave da doença, e a taxa de ocupação de leitos ultrapassa os 60%. A Prefeitura do Rio iniciou nesta segunda a vacinação das crianças com as meninas de 11 anos.