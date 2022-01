Marion Timoteo, 11 anos, foi a primeira criança vacinada na cidade do Rio de Janeiro. - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 17/01/2022 16:07

Rio - A vacinação para crianças entre 5 e 11 anos começou nesta segunda-feira (17) no estado do Rio de Janeiro. São 93,5 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer, sendo 33.950 destinadas à capital. Apesar do início da campanha, os municípios de Belford Roxo e São João de Meriti ainda nem divulgaram o calendário de vacina infantil.

A Secretaria Municipal Saúde (SMS) de São João de Meriti informou que não tem a definição final do cronograma. Além disso, confirmou que uma reunião está sendo realizada nesta segunda-feira para ajustar os detalhes da vacina infantil.

Procurada, a SMS de Belford Roxo ainda não se pronunciou.

"A gente depende da chegada de mais doses do Ministério da Saúde. Nossa capacidade é aplicar 130 mil doses por dia, e nesse momento temos apenas 33 mil doses. Por isso, o calendário é espaçado. Nesse momento, a vacina dura até quarta-feira (19)", afirmou o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz.