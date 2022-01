Maçarico, ave de manguezais - Divulgação

Maçarico, ave de manguezaisDivulgação

Publicado 17/01/2022 15:33 | Atualizado 17/01/2022 16:03

Rio - Maçaricos, aves migratórias que vêm do Hemisfério Norte, são as novas visitantes do manguezal em torno do Aterro de Gramacho neste verão. Segundo o biólogo Mario Moscatelli, que junto com uma equipe de dez pessoas realiza o trabalho de revitalização do local, o aparecimento dessa espécie é a comprovação da importância dos manguezais para a biodiversidade e para o meio ambiente.

“Os maçaricos sempre deixaram o Hemisfério Norte no inverno, em direção ao Sul, para fugir das baixas temperaturas. Mas, com a destruição ambiental e a redução das áreas de mangues, eles não estavam mais vindo para a nossa região. Agora, com a recuperação de Gramacho, já percebemos um retorno deles”, conta o biólogo.

Somente no ano passado, Moscatelli e sua equipe concluíram o plantio de 40 mil metros quadrados de vegetação de mangue no entorno de Gramacho. Além disso, eles ainda instalaram 1 km de cercas para proteger a vegetação dos resíduos jogados na Baía de Guanabara e no Rio Sarapuí. Em 2021, foram retiradas 1.470 toneladas de materiais de um trecho de apenas um quilômetro do local.

“Além de fazermos todo o trabalho de replantio das mudas de mangue do entorno, ainda gastamos um tempo enorme retirando o lixo e fazendo cercas de proteção. E 95% do resíduo é lixo doméstico e há de tudo o que você possa imaginar: sofás, poltronas e até eventualmente geladeiras”, revela o biólogo.