Um dos suspeitos, senhor de 64 anos, foi liberado sob fiançaReprodução

Publicado 17/01/2022 16:10

Rio - Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta segunda-feira (17) dois homens em flagrante por suspeita de armazenarem e compartilharem grande quantidade de pornografia infantojuvenil. A prisão aconteceu em Maricá, Região Metropolitana do Rio, e ambos não tiveram o nome divulgado.

De acordo com os policiais, os presos estavam sendo monitorados pela DCAV em uma ação de combate a abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Um dos homens – um estudante com doutorado em computação, de 32 anos – vai responder por armazenar e transferir material ilícito. O outro, um aposentado de 64 anos, foi autuado por armazenar imagens. Este último pagou fiança e responderá em liberdade.



Nas casas dos detidos, foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela Comarca de Maricá. Computadores e celulares foram apreendidos e, na ocasião, houve a constatação do flagrante nos equipamentos.