Ricardo Teixeira da Cruz, conhecido como Batman - Reprodução/TV Globo

Publicado 17/01/2022 16:10 | Atualizado 17/01/2022 16:19

Rio - O 4º Tribunal do Júri da Capital vai julgar o miliciano Ricardo Teixeira da Cruz, no próximo dia 27 de janeiro, pela morte de Ilton do Nascimento , na Zona Oeste do Rio. Conhecido como Batman, ele é ex-PM e pertence ao grupo paramilitar conhecido como Liga da Justiça, bem como com crimes praticados por essa milícia, sendo um dos líderes influentes nas regiões de atuação.

Segundo investigações, Ilton foi morto em uma emboscada após ter se negado a ceder a linha de transporte alternativo que operava ao grupo paramilitar. O crime aconteceu em 2007 em Santa Cruz, também na Zona Oeste. O júri de Ricardo, que responde por homicídio qualificado, foi adiado diversas vezes a pedido da defesa, e será realizado por videoconferência, uma vez que ele está preso no presidio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.



O outro acusado pelo crime, Luciano Guinâncio Guimarães, ex-policial também ligado à milícia e filho do ex-vereador Jerônimo Guimarães, o Jerominho, foi condenado a 17 de reclusão em júri realizado em 2012.

Liga da Justiça atuava Zona Oeste



A Liga da Justiça foi criada entre os anos de 1995 e 1996 e tem como símbolo um morcego de asas abertas, numa alusão a um de seus fundadores, o Batman. O grupo miliciano começou dando segurança a comerciantes do bairro de Cosmos, na Zona Oeste da capital fluminense. Depois, estendeu sua área de atuação para Campo Grande, Inhoaiba e Santíssimo, na mesma região, onde passou a controlar a venda de gás, sinal de TV a cabo e oferecia também segurança aos moradores que tinham na frente da casa o símbolo do morcego, sinal de que estavam protegidos pela milícia.