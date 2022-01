Internos do presídio João Carlos da Silva tentaram fugir pelos fundos da unidade no domingo (16) - Seap/ Divulgação

Internos do presídio João Carlos da Silva tentaram fugir pelos fundos da unidade no domingo (16) Seap/ Divulgação

Publicado 17/01/2022 16:37 | Atualizado 17/01/2022 16:46

Rio - A direção do presídio João Carlos da Silva, em Japeri, Região Metropolitana do Rio, transferiu nesta segunda-feira 24 presos após uma tentativa de fuga que ocorreu no domingo (16). Os internos foram levados para a Penitenciária Alfredo Tranjan e três para a penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio (Seap), todos os presos que tentaram fugir já foram identificados, mas a lista com os nomes não foi divulgada.

Segundo apuração do DIA, o traficante Thiago de Oliveira Pereira, o Popó, está entre os internos que tentaram fugir. Thiago está preso por associação no tráfico de drogas. Ele também esteve envolvido na invasão a Favela da Rocinha, Zona Sul Rio, em 2017.

Durante a tarde de domingo (16), a direção do presídio recebeu uma informação de que haveria uma tentativa de fuga nos fundos da unidade. Os cuidados com a segurança foram redobrados e, por volta das 22h30, um policial penal, em serviço na guarita, avistou homens com roupas camufladas nos fundos do presídio iniciando a tentativa de resgate. Um deles chegou a cortar a cerca de uma grade que fica no entorno da unidade. Neste momento, o policial penal acionou o alarme e fez disparos de alerta. Por conta da reação dos agentes, os criminosos desistiram do resgate e fugiram em direção à mata.