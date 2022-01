Drogas e explosivos estavam em bagagens da dupla - Divulgação

Publicado 17/01/2022 16:22 | Atualizado 17/01/2022 16:39

Rio - Dois homens foram presos portando drogas e duas granadas enquanto embarcavam em ônibus para o Ceará, na Rodoviária Novo Rio, no Centro, nesta segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), dupla teria buscado carregamento de drogas na comunidade da Rocinha, Zona Oeste, e se preparava para viajar.

A localização e a data de viagem de Francisco Ralison de Sousa do Nascimento, de 21 anos, e José Wilton do Nascimento Bezerra, de 22, foram obtidas pelos agentes através de informações enviadas pelo Disque Denúncia. Ao chegarem no local e checarem as bagagens da dupla, os policiais constataram a presença do material, além de duas granadas.

Dupla é presa na Rodoviária Novo Rio tentando embarcar com drogas e explosivosDe acordo com nossos parceiros @PCERJ , responsáveis pela ação, que contou com a sua informação ao @DDalertaRio , o material foi obtido lá na Rocinha e seria revendido no Ceará; destino da viagem pic.twitter.com/JeDABcqSPJ — Disque Denúncia Rio (@DDalertaRio) January 17, 2022