Hospital do Fundão fecha emergência após novo caso de furto de cabos de energia - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 17/01/2022 17:20

Rio - A emergência do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ), mais conhecido como Hospital do Fundão, teve que ser fechada após mais um caso de roubos de cabos de energia nesta segunda-feira. O hospital informou que o setor só será reaberto depois que o atendimento for remanejado para outro andar.



O Hospital do Fundão não possui emergência aberta ao público em geral, o atendimento é voltado para pacientes que são referenciados na unidade. O diretor-geral Marcos Freire informou em nota que já buscou suporte com a Polícia Federal para solucionar o problema de furtos recorrentes. Além disso, 130 câmeras foram instaladas em todo o hospital.

A direção-geral orienta também para que as rondas nas áreas sejam intensificadas, com a finalidade de impedir novos episódios.