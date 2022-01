Cinco pessoas são flagradas atuando ilegalmente como professores em atividades em praias do Rio - Divulgação/CREF1

Cinco pessoas são flagradas atuando ilegalmente como professores em atividades em praias do RioDivulgação/CREF1

Publicado 17/01/2022 17:59

Rio - Nos quinze primeiros dias de 2022, a fiscalização do Conselho Regional de Educação Física flagrou cinco pessoas atuando ilegalmente como professores em atividades nas praias da cidade do Rio. Outras 15 pessoas não possuíam o Curso de Suporte Básico de Vida, que é obrigatório em cumprimento à Lei Estadual n° 7696, de 2017.

Mesmo com as fortes chuvas e a nova onda da Covid-19, a fiscalização da Operação Verão fez 60 abordagens desde o início do ano na orla fluminense e também em pontos de maior movimentação, como parques e o entorno de arenas esportivas.

Com a chegada do verão, muita gente se anima em praticar atividades físicas ao ar livre. Além de ser uma ótima oportunidade de se exercitar de forma coletiva, promovendo uma maior interação social, é uma alternativa para fugir da rotina das academias. Praias, praças e parques costumam receber, nos dias mais quentes do ano, centenas de pessoas dispostas a fazer uma caminhada, pedalar e até mesmo aprender um novo esporte. No entanto, o CREF1, que engloba Rio e Espírito Santo, alerta que é preciso tomar alguns cuidados, principalmente ao buscar um profissional para auxiliar nessas práticas de promoção de saúde e qualidade de vida.



Durante a fiscalização, foi usado um drone que ajudou as equipes a monitorar, de forma mais abrangente, o comportamento das atividades físicas nas áreas de atuação dos agentes. É a primeira vez que o equipamento é utilizado por um órgão de classe com o intuito de fiscalização no país.



Em 2021, 15% dos profissionais abordados exerciam ilegalmente a profissão



Segundo dados do CREF1, em janeiro de 2021 foram fiscalizadas 156 atividades físicas ao ar livre no Estado do Rio, sendo que em 23 delas houve flagrante de exercício ilegal da profissão, o que corresponde a aproximadamente 15% dos abordados. Além disso, dez casos foram encaminhados à delegacia.



Durante todo o ano, uma equipe do conselho monitora blogs, sites e redes sociais, onde também são oferecidos com frequência serviços de personal trainer e aulas de práticas esportivas por influenciadores digitais. Só em 2021, a ação on-line fiscalizou 214 perfis. Desses, 131 foram enviados ao Ministério Público.



"Somente um profissional de Educação Física graduado e registrado é capaz de respeitar a individualidade biológica de cada um, além de priorizar os seus objetivos com segurança. Se tratando de atividades ao ar livre, devemos considerar ainda que o profissional é capaz de respeitar os níveis de intensidade de cada treinamento com base na percepção de esforço devido a condições climáticas, além de estar preparado para qualquer tipo de atendimento emergencial", pontua Giovanna Pereira, Supervisora do Departamento de Fiscalização do CREF1.



O CREF1 ressalta que qualquer pessoa pode denunciar a prática irregular da profissão através do site da instituição ou pelo telefone (21) 2567-0789, que também funciona como WhatsApp. O anonimato é garantido.