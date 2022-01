Estrada do Porto Velho, em Cordovil, na Zona Norte - Reprodução/Google Maps

Estrada do Porto Velho, em Cordovil, na Zona NorteReprodução/Google Maps

Publicado 17/01/2022 18:43

Rio - Moradores de Cordovil, na Zona Norte, denunciaram, nesta segunda-feira, a atuação de traficantes do Complexo de Israel à luz do dia em ruas movimentadas do bairro. De acordo com informações enviadas ao Disque Denúncia, criminosos ostentam pistolas e fuzis, fazem abordagens a carros e vendem drogas mesmo durante o dia na Estrada do Porto Velho, que corta o bairro onde ficam três comunidades: Cidade Alta, Pica-Pau e Roraima.

A importante via era uma das alternativas ao trânsito intenso na Avenida Brasil, na Altura do Trevo das Margaridas, sentido Centro, mas agora é evitada por motoristas que tem medo de acessar o local. "Eu costumava passar por ali para cortar o engarrafamento, mas hoje você vê pneus nas ruas, gente armada e fica aquela incerteza de que a qualquer momento um deles pode disparar contra você", comentou um motorista de aplicativo, que não quis se identificar.

A Estrada do Porto Velho também é por onde circulam as opções de transporte do bairro. Duas linhas de ônibus transitam pela via: 494 (Caxias X Pilares) e 335 (Cidade Alta X Tiradentes).

Os traficantes teriam ampliado a área de domínio com homens armados e venda de drogas a partir de 2016, quando o tráfico das comunidades Cidade Alta, Roraima, Pica-Pau, em Cordovil, e Cinco Bocas, em Brás de Pina, passaram a ser controlados pelo bando do traficante Álvaro Malaquias, o Peixão, da facção Terceiro Comando Puro.

A denúncia apontou ainda que o grupo teria construído barricadas na Avenida Shcultz Wenk, na altura da Rua Jorge Coelho. Informações recebidas pelo DIA dão conta de que o bloqueio teria cerca de meio metro, o que impediria o acesso de veículos dos próprios moradores. A barreira seria uma das estratégias dos traficantes para evitar a entrada de policias militares e de rivais do Comando Vermelho (CV).

Procurada, a Polícia Militar ainda não se manifestou sobre a denúncia feita por moradores da região.