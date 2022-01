Praça do Bino, Santa Cruz - Divulgação

Publicado 17/01/2022 18:36

Rio - Algumas praças do Rio de Janeiro tiveram obras de revitalização iniciadas neste fim de semana, dias 14, 15 e 16. Entre os serviços a serem realizados estão substituição de brinquedos e alambrado de quadras, além do plantio de árvores e jardins. Os trabalhos foram iniciados na Praça do Gás e Praça do Vilar Carioca, em Inhoaíba; Praça Ucranianos, na Pavuna; Praça do Bino, em Santa Cruz; Praça Carmésia, em Realengo; e Praça Praça Novo Horizonte, Bangu.

O início da obra na Praça Ucranianos, na Pavuna, contou com a presença do prefeito Eduardo Paes e ocorreu nesta sexta-feira (14). O objetivo do projeto é transformar o local em polo esportivo, instalar brinquedos e reformar a Academia da Terceira Idade (ATI). A previsão é finalizar em 90 dias.

Outras cinco obras na Zona Oeste começaram no sábado e domingo. Moradores da região compareceram para ver como ficarão as praças após as reformas segundo o projeto.

Em Inhoaíba, duas praças serão revitalizadas: Praça do Gás e Praça do Vilar Carioca. A primeira deve ser concluída em 90 dias, tendo brinquedos trocados, uma nova ATI e arquibancada. Já o término das obras da segunda praça está previsto para 120 dias. O local terá uma reforma da calçada, substituição do alambrado, construção de quadra, cobertura de quadra com tela, construção do anfiteatro, colocação de brinquedos e plantio de canteiro.

A Praça Bino, em Santa Cruz, tem com previsão de conclusão em 120 dias. Na revitalização, será construída uma pista de skate e uma quadra com alambrado e cobertura; serão instalados um bicicletário, bancos e também haverá plantio de árvores e jardins.

Em Realengo, a Praça Carmésia terá o alambrado trocado, incorporação de saibro no campo, reforma da calçada e instalação de ATI. O prazo de entrega é 30 dias.

Para concluir, a Praça Novo Horizonte, em Bangu, também teve suas obras iniciadas e devem ser terminadas em 60 dias. Haverá pintura e colocação do alambrado do local, reforma de calçada, construção de rampa de acessibilidade e recolocação de brinquedos.