Cedae fará manutenção em sistema e regiões da cidade podem ter serviço afetado - Divulgação

Cedae fará manutenção em sistema e regiões da cidade podem ter serviço afetadoDivulgação

Publicado 17/01/2022 18:28 | Atualizado 17/01/2022 18:31

Rio - Um reparo realizado pela Cedae em tubulação de água na Estrada Guandu do Sapê, em Campo Grande, deve interromper o fornecimento de água em parte do bairro, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (19). De acordo com a companhia, o serviço será iniciado às 9h e deve ser concluído até as 21h do mesmo dia.

A área afetada pela interrupção do fornecimento de Campo Grande fica entre a Avenida Brasil e a linha férrea. O fornecimento de água será retomado logo após a conclusão do serviço, mas em alguns locais, como ruas mais altas, pode levar até 24 horas para se restabelecer totalmente.

Segundo a companhia, os imóveis com caixas d’água ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do fornecimento. "Como nem todos dispõem de reservatórios, a Companhia recomenda aos consumidores que guardem água para o período, adiando tarefas não essenciais", orientou a Cedae.