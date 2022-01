Criminosos ficam baleados após assalto a banco em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 17/01/2022 19:34

Rio - Uma assalto a uma agência bancária em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira, deixou dois criminosos baleados. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 14º BPM (Bangu) realizava policiamento na região quando foi informada pela população que um banco na Rua Francisco Real estava sendo roubado.



No local, os agentes avistaram um homem armado saindo da agência e tentaram parar o suspeito, que subiu na garupa de uma moto e fugiu. Foi, então, montado um cerco para impedir a fuga. Ainda de acordo com os PMs, os criminosos atiraram contra a equipe e houve confronto.

Durante a ação, os criminosos foram feridos e socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal Albert Schweitzer (HMAS), em Realengo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Com assaltantes, foram apreendidos um revólver calibre 38 e R$ 20 mil. A ocorrência foi encaminhada à 34ªDP (Bangu).