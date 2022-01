Graça Barbosa levou a filha Milena para tomar a vacina infantil e aproveitou para tomar a dose de reforço - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 17/01/2022 20:05

Rio - A Secretaria de Saúde do Rio aplicou 18.604 mil doses em crianças de 5 a 11 anos no primeiro dia de vacinação infantil. O número ultrapassou o resultado estimado inicialmente, de 13 mil doses . A marca foi comemorada pelo secretário de Saúde Daniel Soranz nas suas redes sociais, na noite desta segunda-feira. Ele agradeceu aos responsáveis por confiarem na vacina.

Nesta segunda-feira, foi a vez das meninas de 11 anos se vacinarem. Na terça-feira (18), é a vez dos meninos de 11 anos, e na quarta-feira (19) repescagem para meninas e meninos. O calendário segue assim - meninas primeiro, meninos depois - até meados de fevereiro, quando a prefeitura pretende imunizar crianças de 5 anos.



A cidade do Rio iniciou a vacinação infantil com 33 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer, reservada às crianças da faixa etária. A prefeitura tem doses suficientes para até o fim da semana e depende da chegada de mais lotes para a continuidade do calendário.

Confira os locais de vacinação

CRIANÇAS E ADULTOS:

8h a 17h

Clínicas da família

Centros municipais de saúde

Casa Firjan (Botafogo)

Planetário da Gávea

Museu da República (Catete)

Tijuca Tênis Clube

Cidade das Artes (Barra da Tijuca)

Escola Municipal Dr. Cícero Pena – (Copacabana) – substitui o CMS João Barros Barreto

Escola Municipal Prudente de Moraes (Tijuca) – substitui o CMS Heitor Beltrão

Ciep Patrice Lumumba (Del Castilho)

CE Central do Brasil (Méier)

Ciep Raymundo Ottoni de Castro Maya (Campo Grande)



9h a 15h

UERJ



10h a 17h

Madureira Shopping

ParkShopping Campo Grande



SOMENTE PARA MENORES DE 12 ANOS (CRIANÇAS)

8h a 17h

Escola Municipal Paraíba (Anchieta)

Ciep Papa João XXIII (Santa Cruz)

Museu do Amanhã (Centro)

CIEP Henfil (Caju)

Lona Cultural João Bosco (Vista Alegre)



9h a 17h

Shopping do Méier



SOMENTE PARA 12 ANOS OU MAIS (ADOLESCENTES e ADULTOS)

8h a 17h

Theatro Municipal (Centro)

Escola Municipal Anibal Freire (Olaria)



8h a 16h

Imperator



10h a 16h

Ilha Plaza Shopping (Ilha do Governador)

Bangu Shopping

Parque Shopping Sulacap (Jardim Sulacap)