Polícia encontra materiais suspeitos em provedora de internet na Baixada Fluminensedivulgação

Publicado 17/01/2022 20:22 | Atualizado 17/01/2022 20:23

Rio - Policiais civis realizaram operação de combate a furto de cabos de concessionárias de serviços públicos, nesta segunda-feira (17), na comunidade da Prainha, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Realizada por agentes da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), a ação resultou na condução de um funcionário de um provedor de internet da região e na apreensão de equipamentos de origem duvidosa.

Segundo os agentes, técnicos de uma empresa prestadora de serviço acompanharam a ação e confirmaram, de imediato, que alguns materiais encontrados não são vendidos a terceiros ou descartados, confirmando se tratar de produtos de crime. Os materiais seriam roubados ou desviados de prestadoras de serviço conhecidas, como a Oi.

Um inquérito foi instaurado na especializada para apurar o crime de receptação qualificada. Os policiais suspeitam ainda do envolvimento do tráfico de drogas da região com a empresa provedora de internet. O dono do estabelecimento não estava no local no momento da ação.

Segundo a DDSD, além de causar prejuízo às concessionárias, os furtos de cabos e equipamentos "geram incalculáveis transtornos ao cidadão ao prejudicarem ou interromperem a prestação de serviços dessa natureza".