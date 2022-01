Suspeitos fogem da Lei Seca e morrem após troca de tiros com policiais em Vila Valqueire - Reprodução TV Globo

Publicado 18/01/2022 06:23 | Atualizado 18/01/2022 09:44

fotogaleria Rio - Dois suspeitos morreram e outros dois foram presos após uma troca de tiros com policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda), na madrugada desta terça-feira (18), em Vila Valqueire, Zona Norte do Rio. A bordo de um veículo, os homens furaram o cerco da Lei Seca e foram surpreendidos pela PM na Estrada Intendente Magalhães.

Após a quadrilha passar pela blitz da Lei Seca, os policiais militares que faziam o patrulhamento na via foram informados das características do veículo. Ao tentar a abordagem, o grupo atirou contra a equipe policial. Houve troca de tiros. Dois suspeitos morreram e outros dois baleados. Os feridos foram atendidos no Hospital Municipal Salgado Filho e depois levados para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde o caso foi registrado.

Segundo a polícia, nove viaturas participaram da perseguição com cerca de 20 agentes envolvidos.

O carro usado na tentativa de fuga foi apreendido pela polícia para passar por uma perícia. O veículo foi roubado no dia 3 de janeiro. Duas armas de fogo e três celulares também foram apreendidos.