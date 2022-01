Niterói acelera calendário e crianças 11 anos serão vacinadas a partir desta semana | Rio de Janeiro | O Dia

Alice Freire, de 11 anos, foi a primeira criança vacinada em Niterói - DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE NITERÓI

Alice Freire, de 11 anos, foi a primeira criança vacinada em NiteróiDIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE NITERÓI

Publicado 18/01/2022 07:55

Rio - A cidade de Niterói anunciou a antecipação do calendário da vacinação infantil contra a covid-19. Inicialmente limitada a crianças com comorbidade ou deficiência permanente, a campanha começa, já nesta semana, a vacinar também as demais crianças de 11 anos (confira o calendário completo no fim da matéria). Na segunda-feira (17), primeiro dia de imunização, 83 meninos e meninas foram imunizados.



Niterói havia divulgado o calendário com a primeira semana dedicada somente às crianças com comorbidades ou deficiências, mas a prefeitura decidiu ampliar a oferta. Entre esta terça (18) e quarta-feira (19), este grupo prioritário poderá receber a primeira dose. Na quinta (20) e na sexta-feira (21), as demais crianças de 11 anos também poderão se vacinar, independentemente de comorbidades.



"Desde o início da pandemia, Niterói não mede esforços para vacinar a população, mantendo o trabalho intenso dos profissionais de Saúde, incansáveis nesta guerra contra a Covid-19. Proteger os pequenos é um passo muito importante para vencermos essa pandemia. Essas crianças, tão jovens, já estão dando um lindo exemplo de cidadania e cuidado", comentou o prefeito de Niterói, Axel Grael.



A antecipação do calendário foi possível porque Niterói deve receber esta semana uma nova remessa de doses da vacina pediátrica da Pfizer, enviada pelo Ministério da Saúde. Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, a criança tem que estar acompanhada de um responsável legal para receber a vacina, além de estar de posse da carteira de vacinação. Crianças com deficiências não precisam de prescrição médica - apenas um laudo atestando a condição é suficiente.



"Esse é um momento importante. Aplicamos a primeira dose em 83 crianças com comorbidade ou deficiência, um grupo ainda mais vulnerável à Covid-19. Para esta terça, vamos ampliar a faixa etária que pode se vacinar para acelerar a imunização em Niterói e proteger nossas crianças o mais rápido possível", disse o secretário.

A vacinação infantil acontece em três pontos: Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca). Os postos funcionam das 8h às 17h, com entrada até 16h. A testagem para Covid-19 que acontecia nestes locais foi remanejada para Praça Vital Brazil, Capela Divino Espírito Santo (Engenhoca) e Igreja Lagoinha (Piratininga).

Alice Freire, de 11 anos, foi a primeira criança a se vacinar em Niterói. A pequena tomou a sua dose na Policlínica Dr. Sérgio Arouca, no Vital Brazil. "Estou muito feliz, é uma evolução porque estamos no caminho certo", comentou Raylana de Souza, mãe de Alice. "As crianças estão animadas pois fazem parte da sociedade, estão vendo o que está acontecendo no mundo com a pandemia e precisam ser incluídas nesse espaço. Muito importante que os pais tragam seus filhos para se vacinarem", completou.

Confira o calendário completo da vacinação infantil em Niterói:

Crianças com comorbidades e deficiências permanentes



18/01 – 5 a 11 anos

19/01 – 5 a 11 anos



Demais Crianças



20 e 21/01 – a partir de 11 anos

24 e 25/01 – a partir de 10 anos

26 e 27/01 – a partir de 9 anos



28/01 – repescagem



31/01 e 01/02 – a partir de 8 anos

02 e 03/02 – a partir de 7 anos



04/02 – repescagem



07 e 08/02 – a partir de 6 anos

09 e 10/02 – a partir de 5 anos



11/02 – repescagem