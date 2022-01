Batida entre carro de passeio e moto matou jovem de 20 anos - Reprodução/TV Globo

Publicado 18/01/2022 09:11 | Atualizado 18/01/2022 09:59

Rio - Uma jovem de 20 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma motocicleta, um veículo de passeio e um ônibus, na manhã desta terça-feira (18), na Estrada Roberto Burle Marx, na altura de Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local onde ocorreu a batida entre os três automóveis às 7h10, mas encontraram Maria Eduarda F. Almeida sem vida. Além dela, Hermes Cândido, de 66 anos, Ruth Ester, 65, e Luis Carlos, de 25, também ficaram feridos e foram atendidos pelos militares. O trio não quis ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para a região onde ocorreu o acidente. A ocorrência está andamento. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), o acidente ocupa uma faixa da via, na altura da Estrada Leônidas Cardoso, mas não há registro de retenções.

BARRA DE GUARATIBA | EST. ROBERTO BURLE MARX: acidente com carro e moto ocupa uma faixa da pista na altura da estr. Leônidas Cardoso. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar no local. Trânsito sem retenções. #zonaoeste pic.twitter.com/8XNz0paxa6 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 18, 2022