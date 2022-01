Na foto, Yasmin Paradela, de 11 anos, sendo vacinada com a dose pediátrica - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 18/01/2022 12:54 | Atualizado 18/01/2022 12:57

Rio - A cidade de São João de Meriti anunciou nesta terça-feira (18) que começará a aplicar a dose pediátrica da vacina contra covid-19 amanhã. Crianças de 5 a 11 anos com deficiências permanentes ou que possuam algum tipo de comorbidade serão o público-alvo da primeira etapa de vacinação.

Os responsáveis devem levar documento de identificação, caderneta de vacinação, se houver, cartão do SUS e laudo médico ou documento que comprove a condição especial dos pequenos.

Para evitar aglomerações, serão disponibilizados seis pontos para a imunização das crianças de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. Os locais de vacinação disponíveis a partir de amanhã são: Paróquia Nossa Senhora da Glória, Escola Municipal Unidade Integrada do 1º Grau, Escola Municipal Carlos Teixeira, Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 180, Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 132 e Escola Municipal Iracema Campos Fernandes.

De acordo com a Prefeitura de São João de Meriti, as crianças acompanhadas pelo Programa Melhor em Casa serão vacinadas em suas residências, de acordo com a programação da equipe correspondente à sua área.



A Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que o cronograma da vacinação infantil será divulgado semanalmente, conforme as doses recebidas.

Guapimirim também inicia a vacinação dos pequeninos nesta quarta-feira (18). O público-alvo da primeira semana de vacinação serão crianças de 05 a 11 anos com comorbidades e somente a faixa dos 11 sem necessidades especiais.

De acordo com município, o calendário irá se atualizando de acordo com a demanda e recebimento de novas doses.

Já Belford Roxo iniciou nesta terça-feira (18) a vacinação. Ainda hoje meninas de 11 anos poderão se vacinar e amanhã será a vez dos meninos da mesma faixa etária. Quinta e sexta serão dias de repescagem, seguindo a mesma a ordem, primeiro meninas e depois meninos.



As policlínicas Neuza Brizola Heliópolis, Nova Aurora, Parque Amorim, Parque São José e Santa Maria estão aplicando a dose pediátrica contra covid-19 na região. O funcionamento das clínicas serão de 8h ás 17h.

Outras cidades do Rio também iniciam vacinação de crianças nesta terça

Campos do Goytacazes anunciou em seu instagram oficial que nesta terça-feira (18) crianças de de 11 a 10 anos começam a serem vacinadas com a dose pediátrica. Quarta-feira é a vez dos pequenos de 9 a 8 anos. Na quinta será de 7 a 6 anos e sexta a faixa 5 anos ou mais.

Os locais de vacinação funcionarão de 8h30 às 13h. Os pontos são a Secretaria Municipal de Saúde, o Centro de Guarus, UBSF Custodópolis, UBSF Félix Miranda, UBSF Parque Amparo, UBSF São Sebastião, UBSF Parque Imperial, UBSF Parque Rodoviário, UBSF Lagoa de Cima e UPH Morro do Coco.

Além de Campos, Cabo Frio também inicia nesta terça a vacinação dos pequenos com a dose contra covid-19. O esquema montado prevê a imunização deste público em 17 postos de saúde. O cronograma estabelece o escalonamento de acordo com as doses enviadas pelo Governo do Estado do Rio.

Na primeira semana serão vacinadas somente crianças com deficiência permanente, com divisão por idade. Na terça-feira (18), de 10 e 11 anos; na quarta (19), de 8 e 9 anos; na quinta (20), 6 e 7 anos e, fechando a semana, na sexta-feira (21), de 5 anos ou mais. As unidades de saúde funcionam das 9h às 15h.

Os postos de aplicação da dose são os seguintes: Casa da Criança, Centro de Saúde Oswaldo Cruz, ESF Vila Nova, ESF Praia do Siqueira/Palmeiras, ESF Manoel Correa – Rua Guiana, s/nº, ESF Jacaré, ESF Tangará, ESF Peró, ESF Monte Alegre, ESF Boca do Mato, PAM de Santo Antônio, ESF São Jacinto, ESF Nova Califórnia, ESF Botafogo, ESF Maria Joaquina , ESF Angelim e ESF Araçá.