Polícia Militar apreende 17 kg de drogas em Volta Redonda

Polícia Militar apreende 17 kg de drogas em Volta RedondaReprodução Twitter

Publicado 18/01/2022 12:26 | Atualizado 18/01/2022 14:28

fotogaleria Rio - A Polícia Militar apreendeu 17 kg de drogas na linha férrea próximo ao Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, nesta terça-feira. Os agentes localizaram quatro sacos grandes contendo 10.160 pedras de crack, 4.320 pinos de cocaína e 2.050 trouxinhas de maconha.

As drogas foram encontradas durante o patrulhamento de policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda) no bairro, após denúncias sobre um local usado por um grupo criminoso para esconder entorpecentes.

O caso foi registrado na 93ªDP (Volta Redonda).