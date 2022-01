CREF1 iniciou a Operação Verão em toda a orla carioca - Divulgação

Publicado 18/01/2022 13:12

Rio - A chegada do verão faz com que a busca por esportes ao ar livre cresça na cidade. A ação, no entanto, abre espaço para que pessoas sem qualificação atuem como orientadores. De acordo com o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1), somente nos 15 primeiros dias do ano, cinco pessoas foram flagradas em atuação ilegal como professores esportivos em praias do Rio.

O órgão afirmou, ainda, que 15 pessoas não possuíam o Curso de Suporte Básico de Vida, que é obrigatório. Com objetivo de inibir a atuação de pessoas sem formação na área, o CREF1 iniciou a Operação Verão em toda a orla carioca e em pontos de maior movimentação, como parques e regiões próximas a arenas esportivas.

Além das abordagens individuais, este ano os profissionais contam com o auxílio de um drone na realização das fiscalizações, que ocorrem diariamente. De acordo com o Conselho, é a primeira vez que este tipo de equipamento é utilizado para este tipo de vigilância.

“O drone chega para ser mais uma ferramenta tecnológica que contribui na logística das ações, além de garantir que essa elas sejam executadas com sucesso no combate ao exercício ilegal da profissão”, afirmou Giovanna Pereira, Supervisora do Departamento de Fiscalização do CREF1.

Em janeiro de 2021, o Conselho abordou 156 atividades físicas ao ar livre no estado do Rio. Destas, 23 foram flagrantes do exercício ilegal da profissão, número que corresponde a aproximadamente 15% dos abordados. Outras 10 pessoas foram encaminhadas à delegacia, pois, de acordo com o órgão, para dar aulas de qualquer atividade esportiva é necessário ter um registro ativo.



Durante todo o ano, uma equipe monitora blogs, sites e redes sociais, onde também são oferecidos com frequência serviços de personal trainer e aulas de práticas esportivas por influenciadores digitais. Só em 2021, a ação on-line fiscalizou 214 perfis. Desses, 131 foram enviados ao Ministério Público.

“Somente um profissional de Educação Física é capaz de respeitar a individualidade biológica de cada um. Se tratando de atividades ao ar livre, devemos considerar ainda que o profissional é capaz de respeitar os níveis de intensidade de cada treinamento com base na percepção de esforço devido a condições climáticas, além de estar preparado para qualquer tipo de atendimento emergencial”, destacou Giovanna.

É possível solicitar a cédula de registro do orientador da atividade ou, ainda, consultar o nome da pessoa nos canais do Conselho Regional. Denúncias de práticas irregulares da profissão podem ser feitas anonimamente pelo site da CREF1 ou pelo telefone (21) 2567-0789, que também funciona como WhatsApp.