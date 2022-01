Corpo do motociclista não tinha sido removido até às 12h45 - Reprodução de vídeo

Publicado 18/01/2022 13:25

Rio - Um acidente entre um caminhão e duas motos causou a morte de um motociclista, na Avenida Brasil, altura de Benfica, Zona Norte, nesta terça-feira. De acordo com o Centro de Operações Rio, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CET-Rio atuam no local desde às 11h.



O trânsito na Avenida Brasil, no sentido Centro, tem reflexos desde a altura de Ramos. A colisão aconteceu na pista central, que segue com duas faixas bloqueadas para o trabalho das equipes de resgate. Ainda não há informações sobre outras vítimas do acidente.

Outro caso

Mais cedo, uma jovem de 20 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em outra colisão, dessa vez envolvendo uma motocicleta, um veículo de passeio e um ônibus, na Estrada Roberto Burle Marx, na altura de Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local onde ocorreu a batida entre os três automóveis às 7h10, mas encontraram Maria Eduarda F. Almeida sem vida. Além dela, Hermes Cândido, de 66 anos, Ruth Ester, 65, e Luis Carlos, de 25, também ficaram feridos e foram atendidos pelos militares. O trio não quis ser encaminhado para uma unidade de saúde.