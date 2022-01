Fantasia de Obá da Favela da ala Comercial da Mangueira - Divulgação

Rio - Mesmo com a incerteza quanto à realização dos desfiles na Sapucaí por conta da aceleração de casos de covid-19 na cidade, as escolas de samba mantém as expectativas em alta para o Carnaval. Há pouco mais de um mês para a folia, algumas agremiações do Grupo Especial ainda estão com fantasias à venda e convidam cariocas e turistas a participar da festa.

Na Grande Rio, resta apenas uma ala com fantasias disponíveis no valor de R$ 1,2 mil, que pode ser parcelado no cartão. Os adereços representam a figura do bate-bola, muito comum nos subúrbios cariocas, e para comprar basta entrar em contato com o representante da ala Tuiuiú, Joaquim Horácio, pelos números (21) 96439-7521 e (21) 99996-7503. "Tenho que pôr 70 fantasias na avenida, e serão 70 (fantasias) na Avenida", disse ele.



Já em algumas alas da Mangueira, ainda há fantasias à venda. Segundo a escola, ter roupas disponíveis há pouco mais de um mês do carnaval é um sintoma do cenário de incerteza em relação ao cancelamento das comemorações no Sambódromo. As vendas também estão em ritmo lento, mas devem melhorar com a proximidade das festas, segundo a escola. Cada fantasia de Obá da Favela, da ala Comercial, custa R$1.650 e podem ser compradas com a responsável, Ingrid Werneck, pelo número (21) 98245-8693.



Para desfilar na ala Guerreiros Africanos da Portela, por outro lado, as fantasias custam R$ 1,5 mil e já estão acabando. Segundo a agremiação, as vendas "deram uma parada" por causa da incerteza quanto à realização dos desfiles na Sapucaí. "Mas todas as escolas estão com a mesma dificuldade", disse. O responsável pela ala, Luciano de Oliveira, aguarda contatos para compras através do número (21) 99370-4080.



A Unidos da Tijuca segue vendendo fantasias para a Sacode Quem Pode por R$ 950 e, segundo o representante, Jorge Santos, as vendas estão em bom ritmo e restam poucas vagas. Ele está disponível para contato no número (21) 97005-5353.

