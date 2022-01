A detenta foi transferida para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça - Divulgação

Publicado 18/01/2022 14:37

Rio - Policiais militares prenderam, no final da noite desta segunda-feira (17), a foragida da Justiça Poliana Pereira Leite Ferreira, conhecida como Poly, de 30 anos. Ela estava sendo monitorada pelos militares, que a prenderam no interior de um shopping na Zona Norte do Rio após receberem informações do Disque Denúncia.



Poliana é acusada de transportar drogas do Rio de Janeiro para Macaé. Poly também praticava delivery de drogas interestaduais, sendo presa pelo crime em abril de 2019, em Itaperuna, com quatro quilos de maconha.



Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto, expedido 1ª Vara Criminal da Regional Bangu, pelo crime de tráfico.