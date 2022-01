Praia do Leme, na Zona Sul do Rio, ficou lotada durante o dia mais quente do ano - Cléber Mendes/Agência O DIA

Praia do Leme, na Zona Sul do Rio, ficou lotada durante o dia mais quente do ano Cléber Mendes/Agência O DIA

Publicado 18/01/2022 18:09

Rio - O verão chegou com força máxima para os cariocas em 2022 após dias de tempo nublado e chuvas devastadoras. A temperatura máxima e a sensação térmica bateram recorde pelo segundo dia consecutivo no município do Rio nesta terça-feira. Segundo o Alerta Rio, a máxima registrada foi de 39,2°C, às 16h15, em Santa Cruz, a maior do ano e do verão até o momento. Já a sensação térmica chegou a 50,8°C, às 16h, na estação Barra/Riocentro, outro recorde da estação.



Na segunda-feira-feira (17), a máxima foi de 37,8°C, às 15h15, em Santa Cruz, e maior sensação térmica de 49,7ºC, às 15h30, na mesma estação. Por causa da temperatura elevada, desde o início da manhã, milhares de pessoas recorreram às praias do Rio para se refrescar e aproveitar o período de férias.



No entanto, é esperado para o início da noite um aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 23°C e máxima de 39°C.

De acordo com o Alerta Rio, a massa de ar quente vai continuar influenciando o tempo para os próximos dias. Entre terça-feira e a sexta-feira (21), a nebulosidade estará variada na cidade do Rio, com céu parcialmente nublado a nublado. Não há previsão de chuva, os ventos estarão fracos a moderados e a temperatura máximas acima de 33ºC.

Na quarta-feira (19), o dia será de sol, entre poucas nuvens, com máxima de 36ºC e mínima de 22ºC. Já na quinta-feira (20), feriado no Rio em homenagem ao dia do padroeiro da cidade, ventos mais frescos vindos do mar vai deixar o dia mais nebuloso, com possibilidade de pancadas de chuvas no fim do dia. A temperatura máxima prevista é de 35ºC e a mínima é de 22ºC. Na sexta-feira (21) o tempo volta a ficar estável, mas ainda com o céu parcialmente nublado. A máxima prevista é de 34ºc e a mínima é de 20ºC.