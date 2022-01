Nilza prestou queixa na Decradi nesta terça-feira - Reprodução

Publicado 18/01/2022 14:29 | Atualizado 18/01/2022 14:34

Rio - Nilza Valeria Zacarias, de 50 anos, registrou nesta terça-feira, na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) o episódio de racismo que sofreu ao tentar entrar em uma joalheria, no interior do NorteShopping, no último sábado. Segundo ela, o sentimento é de desgaste ao precisar se reafirmar diante de casos como este. "A gente que vem aí há muitos anos trabalhando com a questão de incentivando as pessoas a a denunciar as que sofrem e me dei conta nesse lugar que é muito difícil ser denunciante", disse emocionada.