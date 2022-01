Adolfo Konder, presidente do Detran-Rj, e a diretora-geral do Into, doutora Germana Lyra Bähr, celebraram a parceria entre as instituições, que vai promover ações educativas de prevenção a acidentes de trânsito - Divulgação

Adolfo Konder, presidente do Detran-Rj, e a diretora-geral do Into, doutora Germana Lyra Bähr, celebraram a parceria entre as instituições, que vai promover ações educativas de prevenção a acidentes de trânsitoDivulgação

Publicado 18/01/2022 14:52 | Atualizado 18/01/2022 14:53

Rio - O Detran.RJ e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), importante hospital público do país especializado em ortopedia, uniram-se para promover uma campanha educativa de prevenção a acidentes de trânsito. Em 2021, foram registrados 14.777 acidentes com vítimas no Estado do Rio, com 1.695 mortos e 16.708 feridos.



As instituições planejam confeccionar cartilhas, folhetos e outros materiais educativos, além de estimular, em parceria, a produção de jogos eletrônicos (games), vídeos e outros produtos voltados especialmente para a educação de crianças e adolescentes para o trânsito. O encontro teve também a presença da jornalista Antonia Leite Barbosa, autora da Agenda Carioca, guia de lugares, programas e profissionais da capital do Rio.

O INTO é responsável por 50% das cirurgias ortopédicas de alta complexidade no Estado do Rio e 6% das do país. Além de fazer mais de 7 mil cirurgias eletivas por ano, atendendo pacientes de todo o Brasil, recebe também vítimas de traumas graves em acidentes de trânsito. Numa parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), os acidentados são encaminhados ao Into por hospitais de todo o estado.



Por sugestão de Adolfo Konder, presidente do Detran.RJ, o órgão e o Into vão estudar, por exemplo, a promoção de um hackaton e um festival de curtas com a participação de estudantes, ambos com o tema da educação para o trânsito. O hackaton é uma maratona com desenvolvedores, programadores e inventores para transformar informações de interesse público em soluções digitais.



"Eventos como esses são muito eficientes para a educação de crianças e adolescentes, com a mobilização das escolas", disse Konder. “Essa parceria com o Into também é importante para as ações de fiscalização de trânsito do Detran. O instituto tem um mapeamento muito importante dos acidentes de trânsito no estado, e podemos fazer um cruzamento com dados do Detran e do ISP (Instituto de Segurança Pública) para orientar melhor as nossas ações”.



Assim como o Detran.RJ, o Into também já desenvolve projetos de prevenção aos acidentes de trânsito, como o Fortalecer, voltado para as crianças. O instituto mantém uma parceria com a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, para desenvolvimento de projetos nessa área. Já foi feito, também, um trabalho preventivo com motoristas de ônibus do Rio.



"Os acidentes de trânsito provocam um impacto social enorme. Precisamos fazer algo para reduzir o número de acidentes e de vítimas. Recebemos pacientes em estado grave, que passam à frente dos que estão esperando na fila de atendimento e ficam mais tempo em internação", disse a doutora Germana Bähr, diretora do Into. Também participou do encontro o diretor médico do instituto, Felipe Valente.