HSA - Hospital Souza Aguiar - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/01/2022 16:14 | Atualizado 18/01/2022 16:19

Rio - A Secretaria Municipal do Rio (SMS) suspendeu, a partir desta terça-feira (18), as visitas aos pacientes internados nas unidades da rede municipal de saúde. De acordo com a pasta, a decisão foi motivada pelo avanço da variante Ômicron, com o objetivo de tentar combater a disseminação do vírus nos hospitais, e ficará em vigor durante 15 dias, mas não vai atingir o direito a acompanhantes protegidos por lei – como crianças, idosos, deficientes físicos e pacientes com transtornos mentais.

"Devido ao alto risco de contágio da covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde está suspendendo por 15 dias as visitas a pacientes internados nos hospitais da rede. A permanência de acompanhantes segue permitida para menores de idade, idosos e portadores de deficiência", disse a SMS, em nota.