Ação terminou ainda com a apreensão de uma pistola calibre 9.mm e farta quantidade de drogas - Divulgação

Ação terminou ainda com a apreensão de uma pistola calibre 9.mm e farta quantidade de drogasDivulgação

Publicado 18/01/2022 16:44

Rio - Um homem suspeito de integrar o tráfico de drogas na comunidade Beira Rio, em Japeri, na Baixada Fluminense, ficou ferido após confronto com PMs, nesta terça-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais faziam ação para repressão ao tráfico na comunidade quando foram atacados a tiros por criminosos. Após os disparos, o suposto integrante do grupo foi encontrado baleado.

A ação na comunidade teria sido motivada por denúncias enviadas ao 24º BPM(Queimados). Os relatos davam conta de que os traficantes armados vendiam drogas na comunidade e teriam instalado barricadas nos acessos à favela. O bando também teria sido responsável por uma tentativa de invasão à Casa de Custódia João Carlos da Silva, também em Japeri.

Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos a tiros. Após o confronto, o homem ferido foi encontrado e socorrido à Policlínica Itália Franco, no centro do município. Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, munições, um radiotransmissor, trouxinhas de maconha, pedras de crack e pinos de cocaína. A ocorrência foi encaminhada para a 63ªDP.