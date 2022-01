(Arquivo) Eduardo Paes adota tom brincalhão nas redes sociais - Reprodução Facebook

Publicado 18/01/2022 16:57 | Atualizado 18/01/2022 17:17

Rio - O prefeito Eduardo Paes foi às redes para provocar os cariocas que se queixam do calor na cidade. "Ué! Não pediram sol e calor? Tá aí! Agora aguenta!", escreveu em sua conta no Twitter. Alguns usuários entraram na brincadeira do prefeito e perguntaram se nada poderia ser feito a respeito: "Não há nada que você possa fazer pra reverter esse quadro?", escreveu um seguidor.

Outras pessoas aproveitaram para reivindicar o funcionamento da refrigeração nos ônibus da cidade.

Após dias com temperatura amena, a temperatura vem aumentando nesta semana. Na segunda-feira (17) houve registro de 36,8ºC e sensação de 49,7ºC em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Nesta terça-feira já há novo recorde de 38,6°C com sensação térmica de 50,8°C na estação Barra/Riocentro às 16h. Os números são do Alerta Rio.

No entanto fim da tarde pode haver aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 23°C e máxima de 39°C.



De acordo com o Alerta Rio, a massa de ar quente vai continuar influenciando o tempo para os próximos dias. Entre terça-feira e a sexta-feira (21), não há previsão de chuva, os ventos estarão entre fracos e moderados com temperatura máximas acima de 33ºC.