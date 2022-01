O caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara) - Foto: Polícia Civil

Publicado 18/01/2022 17:18

Rio - O laudo do exame de corpo de delito da bebê de dois anos, que teria sido abusada sexualmente pelo próprio tio, não apontou lesão violenta. Desde o último dia 12, policiais da 74ª DP (Alcântara) investigam se a mãe da criança permitia que seu irmão, com quem mantinha uma relação amorosa incestuosa, abusasse da menina.

De acordo com o documento, não foi constatada nenhuma lesão violenta nas partes íntimas da bebê, e que o único ferimento teria sido provocado por uma assadura.

O laudo do exame detalha que a criança ainda é virgem e que não há vestígios de conjunção carnal recente e nem de ato libidinoso diverso de conjunção carnal.

Embora o resultado do exame tenha dado negativo, os agentes da 74ª DP irão dar continuidade as investigações. Segundo a polícia, a distrital ainda irá ouvir mais testemunhas e aguarda laudos sobre avaliações psicológicas dos envolvidos.

Mãe negou crime e tio ainda não prestou depoimento

A suspeita do caso de estupro contra a menina causou revolta nos moradores do Jardim Catarina, em São Gonçalo, que acabaram linchando o casal de irmãos, na noite do último dia 11.

Em depoimento, a mulher negou que permitisse que seu irmão abusasse de sua filha e disse, ainda, que jamais deixaria ele fazer qualquer mal contra a bebê. A criança foi encaminhada para uma assistente social.

Por conta dos graves ferimentos, o tio da criança não teve condições de prestar depoimento. O casal de irmãos foi socorrido por uma ambulância do Samu.