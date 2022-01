UERJ - Fabio Costa/Agencia O Dia

UERJFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 18/01/2022 19:21



Rio - O Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp), vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), abriu, nesta terça-feira (18), as inscrições para o processo seletivo de 2022. São oferecidas 139 vagas no total, a serem preenchidas por sorteio público, para o primeiro e o segundo segmentos do ensino fundamental (com ingresso no 1º ao 9º anos). A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet de 18 de janeiro a 7 de fevereiro, no site , onde o edital também pode ser consultado. O sorteio público acontecerá no dia 23 de março.

Candidatos que comprovem condição de carência socioeconômica, ou seja, renda per capita (por pessoa da família) mensal bruta igual ou inferior a R$ 1.818,00 podem concorrer à reserva de vagas para os seguintes grupos de cotas: negros, pardos e índios; pessoas com necessidades especiais, nos termos da legislação em vigor; e estudantes oriundos da rede pública de ensino. Os alunos ingressantes por meio de cotas previstas na Lei Estadual nº 6434/2013 fazem jus à bolsa permanência. Os candidatos às vagas pelo sistema de cotas devem estar atentos às instruções específicas que constam no edital.



CAp-Uerj comemora 65 anos

Em 2022, o CAp-Uerj vai comemorar seus 65 anos realizando um sonho antigo: a nova sede situada na Rua Barão de Itapagipe 96, no bairro do Rio Comprido, oferecerá instalações à altura desta destacada escola. "Desejo muita sorte a todos que participarão do processo seletivo", disse o diretor do CAp-Uerj, Thiago Corrêa Almeida.

"Saúdo os estudantes e seus responsáveis por desejarem ingressar em uma das principais instituições públicas de educação básica de excelência no Rio de Janeiro", finalizou.