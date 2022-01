O governador Cláudio Castro e o secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca - Divulgação

O governador Cláudio Castro e o secretário de estado de Turismo, Gustavo TutucaDivulgação

Publicado 18/01/2022 19:38

Rio - O governador Cláudio Castro participou, nesta terça-feira, do lançamento do Programa Turismo Presente que deve injetar inicialmente R$ 100 milhões em obras de infraestrutura de turismo no Estado do Rio. A solenidade aconteceu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul, e contou com a participação do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

De acordo com o governo, o programa tem como base o decreto nº 47.878, assinado por Castro em dezembro. O texto determina a concepção, planejamento e execução de ações junto aos municípios do estado do Rio, voltadas para a melhoria da infraestrutura turística.

"O turismo tem sido essencial para a retomada da economia fluminense. Nós somos o cartão-postal do Brasil e da América Latina, temos uma capital maravilhosa e um interior belíssimo. Nos últimos meses, estamos reforçando a infraestrutura e a segurança de todo o nosso estado, qualificando os setores turísticos do interior e dando condições adequadas para receber visitantes. Esse diálogo com os municípios é o que precisamos para o Rio de Janeiro continuar crescendo", disse o governador Cláudio Castro.

O Programa Turismo Presente deve ser gerenciado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ). A pasta estará responsável por formular e planejar ações, fazer o diálogo institucional com os municípios, entes federativos e outros órgãos públicos. Além disso, a Setur-RJ deve acompanhar e controlar a execução de todo o processo, realizar avaliações periódicas, emitindo relatórios e editar atos e regulamentos necessários para o andamento do Programa.

O secretário, Gustavo Tutuca, lembra que o projeto de intervenções surgiu durante os Fóruns Regionais do Turismo Fluminense. "Tivemos a oportunidade de perceber os gargalos de cada região turística através dos encontros com os gestores do setor do interior. E a principal reivindicação foi justamente em relação à infraestrutura das cidades. Daí surgiu o Turismo Presente, que pretende melhorar a recepção dos turistas que circulam pelas cidades fluminenses e garantir uma permanência de excelência", explica o Secretário.

As principais ações propostas pelo programa serão nas áreas de construção, revitalização e reforma de infraestrutura urbana, como saneamento básico, terminais rodoviários, fluviais e marítimos, construção e recuperação de estradas, implantação de ruas, mirantes e portais, entre outros.