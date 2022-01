Trem da SuperVia - Henrique Freire/SuperVia

Publicado 19/01/2022 06:25 | Atualizado 19/01/2022 08:56

Rio - Uma 'ocorrência no sistema de sinalização' deixou os trens do ramal de Saracuruna em atraso durante parte da manhã desta quarta-feira (19), véspera de feriado. Segundo a SuperVia, os intervalos ampliados foram no trecho entre Central e Gramacho. A circulação foi normalizada às 8h25.

As estações de Triagem e Manguinhos, no ramal Saracuruna, estão abertas normalmente, mesmo com a operação policial na região para implementar o programa de ocupação permanente nas favelas. A estação do Jacarezinho, no ramal Belford Roxo, também funciona sem alterações.