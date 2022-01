Homem é preso no momento em que recebia pacote com cédulas falsas em agência dos Correios | Rio de Janeiro | O Dia

Pacote dos Correios continha R$ 1 mil em cédulas falsas - DIVULGAÇÃO

Pacote dos Correios continha R$ 1 mil em cédulas falsasDIVULGAÇÃO

Publicado 19/01/2022 07:30

Rio - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal, na tarde de terça-feira (18), por receber uma encomenda com cédulas falsas, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A prisão aconteceu no momento em que o receptador buscava o pacote no Centro de Distribuição dos Correios.

A encomenda continha R$ 1 mil em cédulas falsas. O falso valor foi apreendido para perícia técnica criminal, assim como o telefone celular do preso, a fim de saber qual a origem da falsificação.

O homem foi conduzido à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários no Rio e ficará preso. A pena por crime de moeda falsa pode chegar a até 12 anos de prisão.