Taxista bateu o veículo e foi atropelado por ônibusReprodução

Publicado 19/01/2022 07:54 | Atualizado 19/01/2022 08:57

Rio - Um taxista morreu ao ser atropelado na Avenida Amaro Cavalcante, próximo ao número 2550, no Encantado, Zona Norte do Rio, embaixo da Linha Amarela. Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira. Segundo relatos, o homem bateu o veículo em um posto de gasolina e ao sair do carro, foi atropelado por um coletivo.

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel do Campinho foi acionado por volta de 6h, mas a vítima já foi encontrada sem vida. O homem, que não teve a identidade divulgada, era branco e aparentava ter cerca de 60 anos, segundo a corporação.