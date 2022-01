Homem sobe em moto da PM e é preso - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 19/01/2022 10:00 | Atualizado 19/01/2022 10:02

Rio - Um homem foi detido na tarde de terça-feira (18), na Praia da Barra de Guaratiba, após subir em uma motocicleta da Polícia Militar. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o homem, que aparenta não estar preocupado com a movimentação dos pedestres, aproveita o momento em que a equipe destacada no local fazia o policiamento a pé para subir no veículo.

O episódio foi gravado por quem passava no local. Confira o vídeo:

Homem é detido após subir em motocicleta da Polícia Militar. Caso aconteceu na terça-feira (18), na Praia da Barra de Guaratiba.



O vídeo mostra que o homem chegou a ficar mais de 30 segundos montado na motocicleta, enquanto simulava dar partida com a moto e acelerar. Ele chega a mexer no painel. Momentos depois, outro vídeo mostra o momento em que a equipe policial do 31º BPM (Barra da Tijuca) volta ao local e ele é detido.

Ele foi levado para a 42ª DP (Recreio), onde o fato foi registrado.