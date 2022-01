Governador Cláudio Castro anuncia diversas obras em Nilópolis - Divulgação

Governador Cláudio Castro anuncia diversas obras em NilópolisDivulgação

Publicado 19/01/2022 09:38

Rio - O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou diversas obras de infraestrutura no município de Nilópolis, na Baixada, nesta terça-feira (18). As intervenções, que estão avaliadas em R$ 75 milhões, vão impactar diretamente na vida de quase 200 mil moradores. Estão previstas no pacote revitalizações, contenção de encostas, reforma de passarelas e urbanização de vias.



De acordo com o Governo, dois grandes grupos de bairros serão beneficiados. O primeiro compreende Centro, Nova Cidade, Novo Horizonte, Nossa Senhora de Fátima, Santos Dumont, Cabuis I e II, Manoel Reis I, Tropical e Frigorífico. A região tem 102.600 habitantes. O segundo reúne os bairros Olinda, Manoel Reis II, Mina Paiol de Pólvora, Cabral e Cabuis II. A população estimada é de 59 mil moradores.



“Essas obras vêm resolver problemas que há décadas tiram o sossego do morador nilopolitano. Trazem também dignidade ao povo, que não aguenta mais conviver com antigos transtornos. Além disso, materializa a parceria entre o Estado e a Prefeitura de Nilópolis. Nada no Rio de Janeiro se constrói sozinho”, afirmou o governador Cláudio Castro durante o anúncio, no Parque Gericinó.



As obras começaram em 3 de janeiro deste ano e estão previstas para terminar no início de 2023.



Detalhamento dos serviços



1º Distrito

Contenção de encostas, revitalização do Parque Sara Areal, reforma da praça Paulo de Frontin, reforma do Calçadão de Nilópolis, reforma de muros de linha férrea, reforma de passarelas, escada e túnel subterrâneo de Nilópolis.



2º Distrito

Contenção de encostas, urbanização de diversas vias com recuperação de passeio meio-fio e muros, reforma dos muros e da calçada do cemitério, reforma de passarelas, escada e túnel subterrâneo de Olinda.