Wany Araújo - Reprodução

Wany Araújo Reprodução

Publicado 19/01/2022 09:21 | Atualizado 19/01/2022 09:45

Rio - O corpo do carnavalesco Wany Araujo será sepultado nesta quarta-feira, no Cemitério da Penitência, no Caju, às 17h30. A cerimônia de despedida terá 30 minutos de duração e será reservada apenas a familiares. O artista morreu nesta terça, no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Caxias, na Baixada Fluminense, onde estava internado com covid.

Wany deixou sua marca no carnaval do Rio de Janeiro passando por escolas como União da Ilha e Grande Rio. Ele também trabalhou ao lado do grande mestre, Joãozinho Trinta, como assistente. Com ele, em 2005, Wany adentrou a Sapucaí com o enredo "Singrando os mares e construindo o futuro" pela Unidos de Vila Isabel.

Em 1986 idealizou o enredo “Cama, mesa e banho de gato", da Unidos da Tijuca, no primeiro carnaval após o fim da ditadura. O desfile esbanjou erotismo e sensualidade ao abordar os sete pecados capitais.

Na Grande Rio, Wany assinou o carnaval do Grupo Especial de 1991, com o tema Antes, Durante e Depois, o Despertar do Homem". Em 2007 Wany decidiu contribuir com o carnaval de São Paulo e passou a trabalhar com a Gaviões da Fiel.