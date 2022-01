Posto de testagem no GREIP da Penha, no último domingo (16). Local ficará aberto para a população durante o feriado de São Sebastião - Marcos Porto/Agência O Dia

Posto de testagem no GREIP da Penha, no último domingo (16). Local ficará aberto para a população durante o feriado de São SebastiãoMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 19/01/2022 11:22 | Atualizado 19/01/2022 11:28

Rio - O feriado municipal de São Sebastião, nesta quinta-feira (20), e o ponto facultativo para os servidores na sexta (21) vão trazer mudanças no funcionamento das unidades de saúde. Os postos de saúde e clínicas da família abrirão exclusivamente para testagem contra a covid-19, vacinação e atendimento de pacientes com síndromes gripais. Não haverá atendimento para outras doenças ou sintomas. Na rede estadual, as UPAs 24h também funcionarão como centros de testagem, e o agendamento está aberto no site da Secretaria Estadual de Saúde.

Os postos de saúde e os centros de testagem funcionarão das 8h às 17h, tanto na quinta, quanto na sexta. Os hospitais e UPAs não têm limitação de horário e funcionarão 24h.

Atenção ao funcionamento das unidades de saúde e centros de atendimento e testagem no feriado do Dia de São Sebastião, quinta-feira, dia 20/01, e no ponto facultativo de sexta, 21/01. pic.twitter.com/Tije8tlsna — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) January 19, 2022

Na rede estadual, os únicos centros de testagem que não abrirão na quinta-feira (20) são: Estádio de Atletismo Célio de Barros, no Maracanã; PAM de Coelho Neto; PAM de Cavalcanti; Policlínica Piquet Carneiro (São Francisco Xavier).

Vacinação infantil também segue no feriado

A vacinação da dose de reforço e a vacinação infantil seguirão distribuídas nas unidades de saúde do municipal no feriado de São Sebastião, quinta-feira (20), e no ponto facultativo de sexta (21). A dose de reforço é dada a qualquer pessoa que recebeu a segunda dose há quatro meses ou mais. A vacinação infantil continua para meninos e meninas de 11 anos.

Atenção ao novo calendário de vacinação contra covid-19 para crianças, válido a partir de amanhã, 19/01. Devido à insuficiência de doses de vacina pediátrica recebidas, não será possível, neste momento, avançar para a idade de 10 anos.



@Prefeitura_Rio pic.twitter.com/Ts3vqD85zw — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) January 18, 2022