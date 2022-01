Eduardo Paes - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 19/01/2022 11:17





"Tenham a certeza de que a prefeitura apoiará, como sempre, qualquer ação que traga melhorias para a população carioca", escreveu o prefeito no Twitter. Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou nas redes sociais que irá cooperar com o programa do governo estadual de ocupação permanente em favelas. Nesta quarta-feira (19), mais de mil policiais civis e militares entraram na comunidade do Jacarezinho , na Zona Norte do Rio, a primeira a receber o projeto, que pretende levar obras de urbanização e desenvolvimento aos locais.

Paes, no entanto, disse que não houve qualquer reunião entre o estado e o município sobre parcerias. O prefeito também opinou que "o grande desafio do Rio está, faz muito tempo, na área da segurança pública e no restabelecimento do monopólio da força do Estado em todo seu território".

"Vamos seguir trabalhando juntos como sempre fiz em meus mandatos como prefeito. Se for para combater criminoso - traficante ou miliciano - mais ainda!", completou.



Mais cedo, o governador Cláudio Castro (PL) também se manifestou sobre o início da ocupação permanente nas favelas do Rio. "Damos início a um grande processo de transformação das comunidades do estado do Rio. Foram meses elaborando um programa que mude a vida da população levando dignidade e oportunidade. As operações de hoje são apenas o começo dessa mudança que vai muito além da segurança", escreveu Castro. O governador afirmou que detalhará, no próximo sábado (22), como vai funcionar o projeto. A ideia é ocupar com forças policiais e também desenvolver a urbanização dessas áreas.