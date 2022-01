Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, esteve na celebração - Santuário Cristo Redentor

Publicado 19/01/2022 15:28 | Atualizado 19/01/2022 15:54

Rio - A imagem de São Sebastião, o padroeiro do Rio de Janeiro, foi levada ao Santuário Cristo Redentor, ao meio-dia desta quarta-feira (19), véspera da celebração ao santo, para a Oração do Ângelus, presidida pelo arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta. O reitor do Santuário, Padre Omar, também estava presente no evento.

O tema da Trezena de São Sebastião deste ano é "São Sebastião, Arauto da Comunhão". Para as celebrações do Dia de São Sebastião, nesta quinta-feira (20), estão previstas diversas missas e homenagens. Entre elas, a tradicional Missa da Cidade no Santuário Basílica de São Sebastião, a Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

A missa acontece às 10h e será presidida pelo arcebispo do Rio. A programação da basílica prevê missas de hora em hora, a partir das 5h até às 19h, com exceção às 9h. O uso de máscara será obrigatório no interior do templo, assim como o distanciamento social deverá ser respeitado. Na segunda maior igreja para o santo, a Paróquia de São Sebastião, em Bento Ribeiro, também na Zona Norte, haverá missas presenciais às 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h30, 18h30 e 20h.



Repetindo o cenário de 2021, por conta da pandemia de covid-19, não haverá a tradicional procissão em homenagem ao santo este ano. Segundo a programação da Arquidiocese do Rio, amanhã será feita uma carreata, que sairá da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, às 14h30, passando pelo Santuário de São Sebastião, e seguindo em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro da cidade, onde acontecerá uma missa solene, às 17h.



Também amanhã, acontece a tradicional Corrida de São Sebastião, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul. A prova, com modalidades de 5 e 10 quilômetros, completa 30 anos e a largada acontece às 7h30, próxima à Praça Cauatehmoque. As inscrições, que foram online, já se encerraram, e os participantes devem retirar os kits até às 17h desta quarta-feira, no Hotel Mar Palace, em Copacabana, também na Zona Sul.



Para o Dia de São Sebastião, haverá alterações no trânsito do Centro do Rio, Aterro do Flamengo e de Botafogo. De acordo com a CET-Rio, por conta da carreata, o trânsito será interditado, a partir das 22h de hoje e até às 23h59 de amanhã, na Avenida República do Chile, no trecho entre a Rua do Lavradio e a Rua Senador Dantas, e na Avenida Almirante Barroso, pista das edificações ímpares, no trecho entre a Rua México e a Rua Senador Dantas. Na quinta, ficará suspensa a área de lazer da Praça da Cruz Vermelha, às 15h, para passagem da carreata. Confira o itinerário abaixo.



Para viabilizar a montagem do corrida de São Sebastião, a Avenida Infante Dom Henrique será interditada no trecho correspondente à área de lazer implantada aos domingos e feriados, a partir do primeiro minuto do dia 20. A Avenida das Nações Unidas, no trecho da Enseada de Botafogo, será interditada às 5h da manhã, em ambos os sentidos, e deverá ser liberada entre 10h e 11h. O trecho correspondente à área de lazer do Aterro do Flamengo e permanecerá fechado até as 18h, quando se encerra o horário de funcionamento da área de lazer.



Serviço



Itinerário da carreata de São Sebastião: Nossa Senhora da Conceição; Rua Lucindo Passos; Avenida Isabel; Rua Fernanda; Rua Primeira; Avenida Antares; Avenida Cesário de Melo; Rua Artur Rios; Avenida de Santa Cruz; Rua da Feira, Rua Francisco Real; Avenida de Santa Cruz; Avenida Marechal Fontenele; Avenida Albérico Diniz; Estrada Japoré; Avenida Jambeiro; Estrada Intendente Magalhães; Avenida Ernani Cardoso; Viaduto de Cascadura; Avenida Dom Hélder Câmara; Rua de Lazer; Viaduto Cristóvão Colombo; Rua Vila Cristóvão Colombo; Acesso a Linha Amarela (no sentido Centro); Linha Amarela; Saída 9A da Linha Amarela (no sentido Centro); Avenida Brasil (no sentido Centro); Viaduto do Gasômetro; Avenida Francisco Bicalho (no sentido Centro); Avenida Paulo de Frontin (no sentido Copacabana); Rua João Paulo I; Rua Dr. Satamini; Rua São Francisco Xavier; Rua Haddock Lobo; Basílica dos Capuchinhos; Rua Haddock Lobo; Rua Estácio de Sá; Rua Frei Caneca; Túnel Martim de Sá; Avenida Henrique Valadares; Praça da Cruz Vermelha; Avenida Henrique Valadares; Rua da Relação Avenida República do Chile e Catedral de São Sebastião.