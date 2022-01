Prefeito Eduardo Paes participa do lançamento das comemorações pelo centenário de Leonel Brizola - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Prefeito Eduardo Paes participa do lançamento das comemorações pelo centenário de Leonel Brizola Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 19/01/2022 15:09

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou, nesta quarta-feira, da cerimônia de lançamento do Centenário Leonel Brizola, no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul. Na ocasião, a Associação Cultural Leonel Brizola apresentou as ações comemorativas ao centenário de nascimento do ex-governador do Rio de Janeiro, entre elas, o documentário sobre o político, de autoria do cineasta e historiador Sílvio Tendler, em uma coprodução com a RioFilme. O ex-governador do Rio completaria 100 anos neste sábado (22).



"Se sou prefeito do Rio, se me inspirei a gostar de política como instrumento de transformação, foi por inspiração do Leonel Brizola. Muito jovem fui tocado pelo movimento das Diretas Já e a figura do Brizola na eleição de 1982, a primeira que acompanhei, quando tinha 12 anos. Provocado por um professor de História, que pediu para fazermos uma redação sobre a eleição, escrevi sobre uma corrida de cavalos e o Brizola ganhava a disputa. E ele ainda não tinha sido eleito", disse o prefeito do Rio.

Prefeito Eduardo Paes participa do lançamento das comemorações pelo centenário de Leonel Brizola Beth Santos/Prefeitura do Rio

Eduardo Paes, que conviveu com Brizola quando entrou para a política, ressaltou o quanto pôde aprender com o ex-governador do Rio. Nesta convivência, o prefeito destacou três aspectos do político: sua opção por ajudar os pobres e os mais necessitados; a educação como sua grande bandeira; e sua luta incessante pela democracia.

Longa documental sobre Leonel Brizola

A Prefeitura do Rio, por meio da RioFilme, investirá R$ 1,2 milhão na coprodução do longa documental sobre Leonel Brizola, que completaria 100 anos no dia 22 de janeiro. A obra, que teve um teaser divulgado no evento no Palácio da Cidade, apresentará a trajetória política do ex-governador do Rio.



"Fico muito feliz de ter sido convidado e ter tido a confiança da família Brizola para fazer esse documentário. Prometo me empenhar ao máximo para contar, com toda a grandeza, a história de Leonel Brizola", disse, por meio de vídeo, o cineasta Sílvio Tendler.

Além do documentário, as comemorações pelo centenário de Leonel Brizola contarão com uma série de ações planejadas pela Associação Cultural Leonel Brizola, presidida por Leonel Brizola Neto. Uma delas é a digitalização do acervo audiovisual do político, que conta com quase 600 itens. Em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), serão recuperados documentos e fotos do político. Este material será tornado público, por meio de um portal na internet, para estimular debates e simpósios sobre a história do político.

Também serão realizadas exposições itinerantes sobre o legado politico de Leonel Brizola, apresentadas em várias cidades do estado, além da capital. "Devemos homenagear todos os dias os nossos mestres. Hoje, nesta manhã, estamos reunidos para homenagear e celebrar esse herói da pátria brasileira. Estou com uma emoção contraditória. Por um lado, de estarmos aqui recuperando a memória do Brizola para que não caia no esquecimento. E, por outro, a profunda tristeza da sua ausência. Eu tenho saudade do meu avô, mas tenho mais saudade ainda do político e da prática política de Leonel Brizola", afirmou Leonel Brizola Neto.