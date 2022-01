Policiais militares durante formatura - Divulgação

Policiais militares durante formaturaDivulgação

Publicado 19/01/2022 15:20 | Atualizado 19/01/2022 16:22

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) aprovou, na última segunda-feira, duas regras que prometem garantir melhor condição de trabalho aos policiais militares do Rio. Com a mudança, passam a valer normas que permitem aos PMs com dependentes deficientes trocarem o local de serviço.

No caso da resolução Nº. 2158, o PM responsável legal por pessoa com deficiência que solicitar terá direito assegurado a transferência de serviço para uma unidade próxima à sua residência. A medida visa permitir ao policial mais qualidade de vida.

Já na portaria Nº.1028, 30% das vagas em escolas da Polícia Militar existentes passam a ser destinadas aos órfãos de policiais militares. Sendo o preenchimento realizado por meio de processo seletivo de caráter classificatório. Pela regra, os candidatos não precisarão de média mínima.