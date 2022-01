Circulação de trens da Supervia - Divugação / Agetransp

Publicado 19/01/2022 16:13

Rio - A SuperVia informou, nesta quarta-feira, que tem atualmente 97 funcionários afastados por diagnóstico de covid-19 ou influenza. O número é menor do que o informado na última sexta-feira, quando 110 profissionais estavam fora dos seus postos de trabalho.

De acordo com a empresa, alguns funcionários voltaram a trabalhar ao longo dessa semana, após o término do período de quarentena, o que reduziu o número de ausentes. O serviço prestado pela concessionária de trens do Rio vem sofrendo, assim como demais setores, com a onda recente de casos do coronavírus provocada pela variante Ômicron.

"Desde o início da pandemia, a SuperVia adotou medidas para evitar a proliferação do coronavírus entre seus colaboradores, como a utilização de máscaras e álcool em gel pelos seus funcionários. Os casos, no entanto, voltaram a ocorrer em função da nova variante do coronavírus", pontuou a concessionária.

A SuperVia informou ainda que vem ajustando sua operação para lidar da melhor maneira com a redução das equipes, sem que isso impacte no serviço prestado.

Na última sexta-feira, quando a concessionária revelou ter 110 profissionais afastados, um ofício, escrito pelo diretor-presidente da SuperVia, Antonio Carlos Sanches, enviado à Secretaria de Estado de Transportes falava sobre os possíveis impactos da situação no transporte ferroviário.

No documento, Sanches pedia ajuda da Setrans para uma possível rotina de testagens em funcionários. O documento também revelava que os mais afetadas pelos afastamentos são equipes que trabalham em estações e maquinistas.