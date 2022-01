Vacinação de crianças de 5 a 11 anos em Niterói - Divulgação/GOVRJ

Rio - A Prefeitura de Niterói anunciou a antecipação do calendário de vacinação para crianças contra a covid-19. Até esta quarta-feira, a aplicação do imunizante se restringia apenas aos pequenos com comorbidades. Agora, na quinta (20) e sexta-feira (21), as demais crianças de 11 anos poderão se vacinar (Confira o calendário completo no final da matéria).

O prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que a vacina da Pfizer, que está sendo aplicada nas crianças, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele ainda defendeu que a imunização é fundamental para proteger as crianças niteroienses.



"Desde o início da pandemia, Niterói não mede esforços para vacinar a população, mantendo o trabalho intenso dos profissionais de Saúde, incansáveis nesta guerra contra a covid-19. Proteger os pequenos é um passo muito importante para vencermos essa pandemia. Essas crianças, tão jovens, já estão dando um lindo exemplo de cidadania e cuidado", comentou.



Para receber a dose da vacina não é exigido qualquer tipo de prescrição médica solicitando a vacinação, apenas o laudo médico para as crianças com comorbidade e deficiência permanente. No ato da imunização é necessária a presença do responsável legal. Vale destacar que as crianças precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina.

A vacinação deste grupo acontece na Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca). A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada até 16h. A testagem para covid-19 que acontecia nestes locais foi remanejada para Praça Vital Brazil, Capela Divino Espírito Santo (Engenhoca) e Igreja Lagoinha (Piratininga).

Calendário de vacinação de crianças em Niterói

. 20 e 21/01 – a partir de 11 anos

. 24 e 25/01 – a partir de 10 anos

. 26 e 27/01 – a partir de 9 anos

. 28/01 – repescagem

. 31/01 e 01/02 – a partir de 8 anos

. 02 e 03/02 – a partir de 7 anos

. 04/02 – repescagem

. 07 e 08/02 – a partir de 6 anos

. 09 e 10/02 – a partir de 5 anos

. 11/02 – repescagem