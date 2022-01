Acidente aconteceu na Prainha, em Saquarema - REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

19/01/2022

Rio - O Corpo de Bombeiros informou, nesta quarta-feira, que as buscas pelo adolescente Leonardo César Filho, de 17 anos, desaparecido há quase um mês na Prainha, em Saquarema, seguem sendo feitas. De acordo com o CBMERJ, o trabalho realizado pelos militares atualmente é diferente do feito nos dez primeiros dias de buscas, logo após o desaparecimento, no último dia 26 de dezembro.

Na fase atual, os bombeiros das unidades litorâneas mantém comunicação com a Capitania dos Portos e embarcações para qualquer informação que possa indicar a localização do desaparecido.

O processo é diferente do praticado nos primeiros dez dias, logo após o acionamento, quando os militares realizaram buscas superficiais e subaquáticas com o emprego de mergulhadores, motos aquáticas e embarcações infláveis por toda região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o protocolo inicial eliminou a possibilidade de Leonardo estar submerso e preso às pedras do costão da igrejinha de Saquarema.