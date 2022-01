Ocorrência foi registrada na 72ªDP (São Gonçalo) - Reprodução

Ocorrência foi registrada na 72ªDP (São Gonçalo)Reprodução

Publicado 19/01/2022 17:23

Rio - Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam, nesta terça-feira (18), um homem de 58 anos suspeito de estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica e crimes ambientais. Ele foi capturado no bairro Coelho, em São Gonçalo, após troca de informações de inteligência.



Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o homem é integrante de uma quadrilha que aplica golpes na venda de cães de raça por meio de site na internet. O grupo enganou diversas pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo com anúncios de venda de filhotes.

Após receberem a quantia via depósito bancário, os criminosos bloqueavam as vítimas no aplicativo de mensagens e desapareciam. Outros integrantes do bando, já identificados, possuem anotações criminais por crimes como roubo e furto de veículos.

Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de São Gonçalo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.