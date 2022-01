Teste de Covid em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 19/01/2022 21:51

Rio - Nesta quarta-feira (19), o Procon Estadual do Rio de Janeiro deu continuidade ao trabalho de investigação sobre o possível aumento abusivo de preços dos testes de covid e influenza. No início da semana, os principais laboratórios foram notificados e, desta vez, ao todo 19 farmácias e laboratórios foram alvo da fiscalização.

Durante a ação, os fiscais identificaram aumento de até 108% no teste de detecção de covid em um laboratório drive thru localizado no Shopping Downtown, Zona Oeste da cidade. O teste PCR que custava R$230,00, a partir de 15 de janeiro passou para R$480,00. Já o teste nasal, de R$150,00 aumentou para R$220,00.

O órgão solicitou a comprovação documental dos preços que estão sendo praticados desde outubro de 2021 o dia de hoje. Além disso, questionou quanto aos prazos informados aos consumidores no momento da realização do exame, se os mesmos estão sendo cumpridos e o que estes fornecedores estão fazendo para atender a alta demanda de maneira satisfatória aos clientes.

Um estabelecimento situado no Recreio dos Bandeirantes cobrava R$89,00 pelo teste nasal para detecção de covid e passou para R$109.00. As farmácias e os laboratórios que não comprovaram os preços praticados terão 10 dias para apresentar as informações ao Procon.

"Antes de fazer o exame, é importante realizar uma pesquisa de preços. O mesmo exame, realizado em diferentes locais, pode custar o dobro do valor", disse o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Em relação ao aumento do preço cobrado pelos testes, Cássio explica que caso a farmácia ou laboratório tenha elevado o valor e não consiga justificar, se demonstrado que o aumento foi em virtude do crescimento da demanda gerada pela elevação do contágio da ômicron e desespero dos consumidores, o estabelecimento será sancionado.